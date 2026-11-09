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09 ноября, 10:56

Спорт

Забег "Вместе", посвященный Дню народного единства, прошел на ВДНХ 8 ноября

Фото: vk.ru/rusaf_official

Забег "Вместе", приуроченный ко Дню народного единства, прошел 8 ноября на территории ВДНХ в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Организаторами мероприятия выступили Всероссийская федерация легкой атлетики и департамент спорта города Москвы. Для участников подготовили три дистанции.

Детям от 4 до 13 лет предложили маршрут протяженностью 411 метров, а все, кто старше 14 лет, могли выбрать дистанции в 5 или 10 километров. На старт выходили как начинающие, так и опытные спортсмены – каждый выбирал нагрузку под свой уровень подготовки.

Перед соревнованиями участники выполнили общую разминку. Трассы проходили между известными павильонами выставочного комплекса, а стартовый городок разместился рядом с павильоном № 57 "Россия – моя история".

"Отрадно, что пришедшие на ВДНХ и участники, и болельщики провели этот день в движении на широких аллеях выставки", – отметил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Подобные массовые праздники, связанные со спортом, имеют важное значение для столицы, поскольку они объединяют москвичей, популяризируют активный образ жизни и показывают, что спорт доступен каждому, заключил он.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. В честь праздника фотовыставку "Люди большой страны" открыли в столичном метро. Экспозиция, посвященная культурному многообразию российских народов, находится в переходе между станциями "Новаторская" Большой кольцевой и Троицкой линий метро.

Ее подготовили совместно с Русским географическим обществом. В переходе также разместили более 15 снимков участников фотоконкурса "Самая красивая страна". Посетить выставку можно до 19 ноября включительно.

Забег "Вместе" на ВДНХ собрал около 1,5 тысячи участников

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