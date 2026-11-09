09 ноября, 10:32Происшествия
Мужчине предъявили обвинение в нападении на сотрудника ГАИ на западе Москвы
Фото: depositphotos/alexraths
Обвинение в применении насилия в отношении представителя власти предъявлено фигуранту уголовного дела о нападении на сотрудника Госавтоинспекции на западе Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
По данным следствия, 31 октября 2026 года вблизи жилого дома на Аминьевском шоссе фигурант совершил мелкое хулиганство. Сотрудники ГАИ потребовали это прекратить, однако мужчина проигнорировал их и при задержании применил насилие против одного из инспекторов.
С фигурантом проведены следственные действия, ему избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее столичное управление СК России возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после нападения на инспектора ГАИ на Фруктовой улице. В ночь на 1 ноября там произошло ДТП с легковым автомобилем и электровелосипедом.
Фигурант, не являясь участником происшествия, решил помешать проверке и нанес одному из инспекторов удары ножом. Чтобы пресечь противоправные действия, инспектор применил табельное оружие и обезвредил нападавшего.