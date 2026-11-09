Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Руководство Евросоюза ищет способы восполнить потери Вооруженных сил Украины и обратило внимание на украинских мужчин, проживающих в странах ЕС, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По поступающей информации, в Брюсселе исходят из того, что более миллиона украинских мужчин в Евросоюзе – "отличный расходный материал", способный придать агрессии европейских режимов против России "второе дыхание". Выдавливать их на родину предполагается любыми средствами, отметили в пресс-бюро.

Первым шагом стало решение Совета ЕС с августа 2026 года не предоставлять украинцам призывного возраста статус временной защиты. Его отсутствие сильно ограничивает доступ к благам европейского "общества потребления". До конца года в ЕС планируют усложнить уклонистам получение финансовых услуг, устройство на работу и наем жилья.

По европейским оценкам, численность населения подконтрольной Киеву территории через 10–20 лет составит чуть более 10 миллионов человек, из которых лишь треть будет трудоспособна. Это ниже порога национального выживания, говорится в сообщении. В СВР полагают, что в Брюсселе не думают ни о будущем еврозоны, которой в условиях кризиса крайне нужна украинская дешевая рабочая сила, ни о будущем самой Украины.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал очередной эпизод принудительной мобилизации в Одессе, назвав происходящее геноцидом против украинцев. Поводом для заявления стало видео, на котором мужчина спасается бегством от сотрудника территориального центра комплектования.

До этого также сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области забрали в армию водителя катафалка – мужчину мобилизовали прямо во время движения похоронного кортежа. Гроб пришлось перегружать в другую машину.

