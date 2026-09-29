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Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал очередной эпизод принудительной мобилизации в Одессе, назвав происходящее геноцидом против украинцев. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на страницу журналиста в соцсети X.

Поводом для заявления стало видео, на котором мужчина спасается бегством от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата. – Прим. ред.): он перелезает через забор и уезжает на машине.

"(Украинский президент Владимир. – Прим. ред.) Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживы", – написал Хинкл.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил, что насильственная мобилизация на Украине может в скором времени затронуть и женщин. По словам дипломата, сотрудники украинских военкоматов продолжают задерживать мужчин на улицах Киева и других городов и принудительно отправлять их на фронт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Зеленский попытается закрыть "космический дефицит бюджета" мобилизацией украинцев.