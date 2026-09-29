Жители Нью-Йорка начали передвигаться по улицам на байдарках после шторма

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Жители Нью-Йорка начали передвигаться на байдарках и каноэ по улицам, пострадавшим от шторма. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на CBS News.

Автомобили также частично ушли под воду в прибрежных районах города и соседнего штата Нью-Джерси. Там также заметили людей с различными плавательными средствами.

Стихия обрушилась на северо-восток США 27 сентября. Шторм привел к гибели одного человека в Нью-Йорке. 56-летний сотрудник жилищного управления был придавлен рухнувшим деревом в районе Бруклин на востоке мегаполиса.

Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти его не удалось. Местные власти получили более 370 сообщений о поваленных деревьях.

До этого сильный шторм в Торонто нанес значительный ущерб Rogers Stadium в преддверии концерта рок-группы AC/DC. В результате непогоды частично разрушились трибуны стадиона, сотни рядов сидений обрушились.