В Таиланде вывезли 400-килограммового крокодила из затопленного храма

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Крокодила весом более 400 килограммов вывезли из затопленного храма в провинции Прачинбури в Таиланде. Об этом сообщила газета The Nation.

Представителей храма Ват Пхо Тхонг 27 сентября попросили спасти рептилию. В результате наводнений, обрушившихся на страну, уровень воды у вольера поднялся приблизительно на 1,3 метра. По информации издания, настоятель храма и его представители боялись, что крокодил может сбежать из вольера и оказаться в реке.

Операцию по спасению хищника проводили представители местных властей в координации с волонтерами и департаментом рыбного хозяйства. Для перевозки крокодила спасателям пришлось связать его пасть и лапы веревками, а затем переместить на дорогу и с помощью установленного на грузовике крана погрузить в транспорт. Рептилию доставили во временный приют, который находится примерно в 20 километрах от храма.

Ранее правительство Таиланда объявило 28 и 29 сентября специальными выходными днями в Бангкоке и трех соседних провинциях из-за наводнения, вызванного ливневыми дождями. Мера распространяется на Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан. Затопление транспортных артерий осложняет передвижение граждан, поэтому власти решили объявить дополнительные выходные.

С 24 сентября в Бангкоке выпало более 300 миллиметров осадков, от наводнений пострадали 52 тысячи домохозяйств. Каналы вышли из берегов, потоки воды разлились по улицам и частично или полностью парализовали несколько десятков магистралей. Губернатор Чатчат Ситтипхан объявил зоной бедствия всю столицу.