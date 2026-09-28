28 сентября, 13:11Происшествия
Посольство РФ заявило об отсутствии криминальной составляющей в смерти россиянина на Кипре
Фото: depositphotos/lucidwaters
Личность погибшего на Кипре россиянина установлена, криминальной составляющей в его смерти нет. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Никосии.
В дипломатической миссии рассказали, что мужчина утонул. Сейчас посольство находится в контакте с кипрскими правоохранительными органами.
22-летнего гражданина России обнаружили 28 сентября у волнореза в туристической зоне деревни Пиле на востоке Кипра. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
До этого тело российского туриста обнаружили в коридоре отеля в турецком городе Анталья. 38-летнего мужчину без признаков жизни заметили сотрудники гостиницы. Прибывшие на место правоохранители и медики констатировали его смерть.