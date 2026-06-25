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25 июня, 07:40

Происшествия

Авиатехник из России умер во время командировки в Эфиопии

Фото: МАХ/"Государственная инспекция труда в Новосибирской области"

38-летний техник АО "Авиапредприятие "Ельцовка" скоропостижно скончался во время возвращения из командировки в Эфиопии. Об этом сообщила государственная инспекция труда по Новосибирской области.

Трагедия произошла 22 июня в транзитной зоне аэропорта города Аддис-Абебы, где командированные ожидали пересадки на рейс до Москвы. В какой-то момент мужчине стало плохо. Он успел присесть, однако его состояние стремительно ухудшалось.

Прибывшие по вызову врачи медицинской службы аэропорта пытались реанимировать сотрудника в течение 20 минут, но спасти его не удалось.

В ведомстве уточнили, что для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего уже сформирована специальная комиссия по расследованию смертельного несчастного случая.

Ранее турист из России умер в провинции Анталья на юге Турции. 50-летний россиянин скончался в отеле в районе Окурджалар. Его тело обнаружила жена.

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