Балийская клиника требует 1,4 млн рублей от родственников отравившейся вином туристки

Родственники погибшей от отравления вином туристки на Бали не могут получить ее тело и свидетельство о смерти, пока не оплатят долг перед клиникой. Он составляет 1,4 миллиона рублей, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"К клинике много вопросов"

Фото: телеграм-канал Save Ann Life

Близкие российской туристки Анны Коростелевой, которая скончалась после отравления вином на Бали 21 июня, не могут получить ее тело, пока не оплатят внушительный долг перед клиникой. Об этом сообщили в телеграм-канале, созданном для помощи семье женщины.





из поста в телеграм-канале Save Ann Life Без полной оплаты задолженности клиника не выдаст свидетельство о смерти. Без свидетельства невозможна ни кремация, ни транспортировка тела в Россию. Мама Ани, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии после потери дочери, по-прежнему пытается продать имущество, но покупатели все еще не нашлись. На наших сборах осталось около 200 тысяч рублей, которые мы откладывали на кремацию, вывоз тела. Так как без оплаты долга перед клиникой это невозможно, то в ближайшее время мы переведем остатки в клинику.

Авторы публикации отметили, что "руководство клиники пошло немного навстречу", снизив итоговый счет. Сейчас задолженность составляет 339 миллионов рупий, 1,4 миллиона в пересчете на рубли. При этом в посте отмечено, что к медучреждению осталось немало вопросов.

"Почему считали, что мозг жив? Почему не отпускали в клинику с необходимым оборудованием без оплаты 30–50% задолженности? Почему не проводили и не пытались организовать ЭЭГ? Почему отказывались от проведения КТ после получения результатов ЭЭГ? Почему не выполнили анализ принесенной бутылки вина?" – отмечено в публикации.

По данным СМИ, 50‑летняя Анна Коростелева вместе с другом, с которым прибыла на Бали, приобрела бутылку местного вина 1 июня. Женщина выпила пару бокалов, а утром 2 июня почувствовала себя плохо: начались судороги, удушье, потеря сознания. Туристку госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Среди вероятных причин состояния женщины медики называли тяжелое отравление метанолом.

Анна впала в кому, вскоре два независимых обследования зафиксировали смерть головного мозга. 21 июня близкие пациентки подписали отказ от реанимационных мероприятий, в ту же ночь была зафиксирована смерть.

Анна работала риелтором, занималась куплей-продажей недвижимости, последнее время проживала в Москве и за границей. Детей не имела, у нее осталась 75-летняя мама.

Не единичный случай

Случаи отравления вином на Бали – не редкость. Телеграм-канал Mash нашел других пострадавших россиян. Один из них рассказал, что выпил всего пару бокалов местного алкоголя, а утром едва мог подняться с кровати и несколько часов подряд его рвало.

Другая девушка рассказала, что они с подругой купили вино той же марки и выпили буквально по бокалу. В итоге они 3 дня не могли встать с кровати. Еще одна туристка потеряла сознание за рулем скутера: она получила перелом челюсти в трех местах, лишилась шести зубов, а часть лица парализовало.

Россиянин Андрей умер в конце 2025-го после дегустации того же напитка на Бали. От этого же вина погибла Елена Махова в 2008-м: она привезла заграничный алкоголь на родину в качестве подарка друзьям. Вместе они распили его, вскоре девушка почувствовала себя плохо, потеряла зрение, впала в кому и умерла. Остальные выжили, потому что смешали вино с другим крепким напитком.

По данным телеграм-канала, несмотря на смертельные случаи, вино с метанолом продолжает свободно продаваться почти в любом продуктовом магазине в юго-западной части Бали.

СМИ сообщали и о других случаях отравления на индонезийском острове. Турист из Австралии был введен в искусственную кому в 2023-м. У него тоже подозревали отравление алкоголем. В том же году приехавший из Новой Зеландии парень бился в конвульсиях в ночном клубе Бали после выпитого алкоголя – ему своевременно оказали помощь.

В 2011-м то же произошло на острове с американкой: ей удалось выжить, однако она почти ослепла.

По информации зарубежных СМИ, отравление метанолом – реальная проблема на индонезийском острове, десятки смертельных случаев фиксируются ежегодно, причем как среди туристов, так и среди местного населения. Общественные организации и активисты предупреждают об опасности употребления алкоголя и коктейлей на Бали, тем более если нет уверенности в их происхождении.