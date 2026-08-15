Спортивный фестиваль "Москва в движении" состоялся в Детском парке

Фото: Полина Логачёва

В Донском районе на площадке проекта "Лето в Москве" состоялся спортивный фестиваль "Москва в движении".

Для гостей подготовили общую зарядку, занятия йогой и танцами, творческий мастер-класс по росписи, интерактивные игры на меткость и ловкость и командную эстафету. Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей.



"Фестиваль "Москва в движении" показывает, каким может быть активный семейный отдых рядом с домом. В Москве развивается спортивная инфраструктура: в городе оборудовано более 34 тысяч спортивных зон. На этих площадках регулярно проходят открытые тренировки, соревнования и семейные мероприятия. Такие форматы помогают вовлекать в спорт людей разного возраста и уровня подготовки. С этой целью реализуется сразу несколько крупных общегородских проектов, в том числе "Мой спортивный район", который охватывает 110 районов столицы", – отметила депутат Госдумы Светлана Разворотнева, которая посетила мероприятие по приглашению организаторов.



Депутат Госдумы подчеркнула, что в Москве выстроена комплексная инфраструктура, частью которой становятся благоустроенные и оборудованные для занятий пространства. Они позволяют жителям столицы заниматься физической культурой и вести активный образ жизни круглый год. При этом летом значительная часть спортивных событий переносится на открытый воздух: в парки, скверы, пляжные зоны.



Спорт традиционно остается одной из центральных тем масштабного городского проекта "Лето в Москве". В его рамках жители могут выбрать короткие тренировки, игровые форматы, танцевальные занятия, турниры и мастер-классы во время прогулки или отдыха в городе.



Помимо "Моего спортивного района" также действует проект "Спортивные выходные", который предлагает занятия с инструкторами на 57 столичных локациях. На площадках "Московских сезонов" работает шесть скейт-парков. В 10 зонах проекта "Лето. Пляж. Московский спорт" организованы занятия по зумбе, растяжке, йоге, мини-турниры по пляжному волейболу и другие активности. Для любителей интеллектуального спорта действует "Шахматный сквер": его площадки открыты у гостиницы "Метрополь", в Самотечном сквере и в музее-заповеднике "Царицыно".



По словам Разворотневой, развитие городских программ помогает повышать интерес москвичей к активному образу жизни. В частности, растет интерес к спортивным секциям. Ежегодно в них проходит более 300 тысяч тренировок для взрослых и детей. Благодаря широкому спектру направлений – группы открыты по 70 видам – каждый может подобрать подходящее занятие и стать частью спортивного сообщества.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Москва стала абсолютным лидером по вовлеченности горожан в занятия спортом. Он отметил, что в столице постоянно проходят забеги, велозаезды, открытые тренировки и другие спортивные мероприятия, доступные для жителей разных возрастов. Это, по его мнению, объединяет людей.

