Губерниев: Москва – абсолютный лидер по вовлеченности жителей в занятия спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва стала абсолютным лидером по вовлеченности жителей в занятия спортом. Об этом в День физкультурника Агентству "Москва" сообщил заслуженный работник культуры РФ, пятикратный лауреат премии "ТЭФИ" Дмитрий Губерниев.

По его словам, в столице регулярно проходят забеги, велозаезды, открытые тренировки и другие спортивные мероприятия, доступные для жителей разных возрастов.

"Я вижу, как это объединяет людей, как горят глаза новичков. Массовость – это не про рекорды, а про вовлечение. И Москва здесь – абсолютный лидер, потому что Москва – лучший город Земли!", – сказал Губерниев.

Ранее Владимир Путин также поздравил россиян с Днем физкультурника, отметив вклад нескольких поколений спортсменов, тренеров и педагогов в развитие отечественного спорта. Он подчеркнул, что представители отрасли продолжают сохранять наследие и совершенствовать систему ГТО.