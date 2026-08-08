Астроном Алексеев: наблюдать поток Персеиды 12–13 августа лучше вдали от города

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Метеорный поток Персеиды достигнет наилучших условий для наблюдения в ночь на 12–13 августа в малоосвещенной местности. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Вдали от городского освещения можно будет увидеть до одного-двух метеоров в минуту. Условия для наблюдений также улучшают высокое положение созвездия Персея над горизонтом и теплая августовская погода.

Как пояснил эксперт, Персеиды образуются из частиц хвоста кометы Свифта-Таттла и считаются одним из самых мощных метеорных потоков года.

Ранее сообщалось, что 12 августа москвичи станут свидетелями солнечного затмения. Астрономическое явление продлится в общей сложности 4,5 часа, однако пик фазы, когда Луна закроет Солнце максимально, придется на 20:08 и продлится всего 9 минут.