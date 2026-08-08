Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 13:07

Наука
Главная / Новости /

Астроном Алексеев: наблюдать поток Персеиды 12–13 августа лучше вдали от города

Астроном рассказал, где лучше наблюдать поток Персеиды 12–13 августа

Фото: 123RF.com/ferdel99

Метеорный поток Персеиды достигнет наилучших условий для наблюдения в ночь на 12–13 августа в малоосвещенной местности. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Вдали от городского освещения можно будет увидеть до одного-двух метеоров в минуту. Условия для наблюдений также улучшают высокое положение созвездия Персея над горизонтом и теплая августовская погода.

Как пояснил эксперт, Персеиды образуются из частиц хвоста кометы Свифта-Таттла и считаются одним из самых мощных метеорных потоков года.

Ранее сообщалось, что 12 августа москвичи станут свидетелями солнечного затмения. Астрономическое явление продлится в общей сложности 4,5 часа, однако пик фазы, когда Луна закроет Солнце максимально, придется на 20:08 и продлится всего 9 минут.

Читайте также


наука

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика