Сенат утвердил Тодда Бланша на пост генерального прокурора США

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Сенат Конгресса США утвердил Тодда Бланша на пост генерального прокурора и главы Минюста. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

За его назначение проголосовали 50 сенаторов, против – 49. Бланш с апреля исполнял обязанности генерального прокурора, а в июне президент США Дональд Трамп решил назначить его на постоянной основе.

Ранее Трамп назначил американского посла в Турции Тома Баррака своим спецпосланником по Ираку. По словам лидера США, дипломат также будет совмещать эти посты с должностью спецпосланника по Сирии.

Между тем губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Нордон временно исполняющей обязанности сенатора США. Глава региона отметил, что для него большая честь доверить младшей сестре политика продолжить и завершить начатое им дело.

