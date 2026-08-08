Московский зоопарк установил системы орошения и снеговые пушки для защиты животных от жары

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке установили системы орошения, бассейны с проточной водой и снеговые пушки, чтобы помочь животным легче переносить летнюю жару. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для обитателей также оборудовали прохладные помещения с кондиционерами и места в тени. В павильонах больших панд поддерживают температуру около 20 градусов при влажности 60–70%, а Айке, белой медведице, регулярно готовят снег и замороженные угощения.

Бассейны с проточной водой появились у капибар, бурых и гималайских медведей. Вольеры больших панд, волков, гималайских медведей, жирафа и зебр регулярно орошают.

В "Доме птиц" летом меняют состав обитателей уличного вольера с учетом их температурных потребностей. Сейчас там находятся папуанские пингвины, которым поддерживают более прохладный микроклимат.

Для животных, которые сбрасывают зимнюю шерсть, установили чесалки в виде щеток, пней, бревен и камней. Верблюдам и овцебыкам сотрудники помогают избавиться от старой шерсти, а обитателей детского зоопарка летом регулярно стригут.

Кроме того, зоологи следят за сезонными изменениями веса животных. К примеру, манул Тимофей с начала весны проходит разжировку, его рацион постепенно сокращают, а один-два дня в неделю делают разгрузочными. К июню его вес снизился с 6,5 до 3,7 килограмма.

Для животных, естественно приспособленных к высоким температурам, специальные меры требуются в меньшей степени. При этом львы, гиены, тигры, пума, слоны и снежные барсы в жару могут самостоятельно уходить в тень или прохладные помещения.

Ранее в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились на свет два птенца полярной совы. Инкубация яиц длилась 32–34 дня, птенцы вылупились с разницей в несколько дней, поскольку самка делает кладку постепенно. Полярные совы обитают в арктическом поясе и активны днем, в отличие от большинства других сов.