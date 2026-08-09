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09 августа, 10:55

Политика

В Сеуте остались от 8 до 11 тыс мигрантов из Марокко

Фото: AP Photo/Antonio Sempere

Мэр-президент испанского анклава Сеута Хуан Хесус Вивас заявил, что в городе до сих пор находятся от 8 до 11 тысяч мигрантов из Марокко. Об этом сообщает агентство Europa Press, опубликовавшее видео его заявления в соцсети X.

По словам Виваса, испанское правительство утверждает, что в Сеуте осталось 2 500 человек, однако предварительные данные указывают на значительно большее число. Политик подчеркнул, что ситуация в анклаве на фоне массового прибытия мигрантов пока не нормализовалась.

Испанская Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым прибытием мигрантов в конце июля. По некоторым данным, в город проникли примерно 72 тысячи человек.

В СМИ указывали, что это могло произойти из-за публикаций в социальных сетях. В частности, в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) появились посты о том, что граница между Испанией и Марокко становится более доступной.

Кроме того, в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пользователи отслеживали передвижения патрулей береговой охраны, а видео с указанием мест, где нужно плыть, публиковались в TikTok.

Поток мигрантов в испанской Сеуте вырос на 164% в 2026 году

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