Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 09:18

Происшествия

Власти Сеуты обеспокоены новыми призывами наплыва в город среди марокканцев

Фото: AP/Bernat Armangue

Власти испанской Сеуты обеспокоены распространяемыми в социальных сетях призывами к новой массовой попытке проникновения мигрантов в автономный город 15 августа, сообщил представитель правительства Алехандро Рамирес. Его слова передает 20 Minutos.

В последние дни в соцсетях появились посты с приглашением вступить в группы, созданные в мессенджерах для координации попытки пересечь границу с автономным городом 15 августа. В качестве места сбора указан марокканский город Фнидк, расположенный у границы с Сеутой.

Рамирес подчеркнул, что власть беспокоит наличие подобных слухов в социальных сетях, однако компетентные органы уведомлены о соответствующих призывах.

По данным Мадрида, в конце июля около 72 тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По информации испанского правительства, погибли не менее 75 человек. В Рабате, в свою очередь, сообщили об 11 погибших. В настоящий момент предполагается, что 70 тысяч мигрантов вернулись в Марокко.

В СМИ указывали, что этот наплыв мигрантов также был спровоцирован публикациями в соцсетях – в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) появились посты, в которых утверждалось, что граница между Испанией и Марокко становится более доступной.

Пользователи Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) отслеживали передвижения патрулей береговой охраны, а видео с указанием мест, где нужно плыть, публиковались в TikTok.

Чтобы поддерживать безопасность, испанское правительство решило задействовать вооруженные силы. Власти Марокко высказывали мнение, что за организацией нелегальной миграции могут стоять преступные группировки.

Читайте также


происшествияполитиказа рубежом

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика