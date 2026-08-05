Власти Сеуты обеспокоены новыми призывами наплыва в город среди марокканцев

Фото: AP/Bernat Armangue

Власти испанской Сеуты обеспокоены распространяемыми в социальных сетях призывами к новой массовой попытке проникновения мигрантов в автономный город 15 августа, сообщил представитель правительства Алехандро Рамирес. Его слова передает 20 Minutos.

В последние дни в соцсетях появились посты с приглашением вступить в группы, созданные в мессенджерах для координации попытки пересечь границу с автономным городом 15 августа. В качестве места сбора указан марокканский город Фнидк, расположенный у границы с Сеутой.

Рамирес подчеркнул, что власть беспокоит наличие подобных слухов в социальных сетях, однако компетентные органы уведомлены о соответствующих призывах.

По данным Мадрида, в конце июля около 72 тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По информации испанского правительства, погибли не менее 75 человек. В Рабате, в свою очередь, сообщили об 11 погибших. В настоящий момент предполагается, что 70 тысяч мигрантов вернулись в Марокко.

В СМИ указывали, что этот наплыв мигрантов также был спровоцирован публикациями в соцсетях – в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) появились посты, в которых утверждалось, что граница между Испанией и Марокко становится более доступной.

Пользователи Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) отслеживали передвижения патрулей береговой охраны, а видео с указанием мест, где нужно плыть, публиковались в TikTok.

Чтобы поддерживать безопасность, испанское правительство решило задействовать вооруженные силы. Власти Марокко высказывали мнение, что за организацией нелегальной миграции могут стоять преступные группировки.

