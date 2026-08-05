7 человек пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками несколько муниципалитетов Белгородской области, в результате чего ранены 7 мирных жителей. Об этом сообщили в оперштабе региона в мессенджере MAX.

В хуторе Масычево Грайворонского округа из-за детонации беспилотника травмы получили 2 мужчин, повреждены 2 автомобиля. В селе Илек-Кошары Ракитянского округа при атаке дрона на предприятие пострадали еще 2 мужчин – с осколочными ранениями их доставили в Ракитянскую центральную районную больницу.

В поселке Пролетарском на территории коммерческого объекта пострадали 2 человека, а в Шебекине – 1 мирный житель. Кроме того, в поселке Борисовка Борисовского округа при детонации беспилотника повреждено окно частного дома, в селе Грузское – кровля социального объекта. В селе Красный Октябрь Белгородского округа FPV-дрон атаковал частный дом и автомобиль.

Ранее 3 человека получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников на предприятие в селе Малом Солдатском в Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что травмы получили женщина и 2 мужчин. Их транспортируют в Курскую областную больницу.

До этого женщина погибла из-за удара украинского дрона, целью которого было административное здание в поселке Хомутовка. Ее госпитализировали, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными.