Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что силами оперативно-тактической авиации, артиллерии, ракетных войск и ударных БПЛА были атакованы 153 района сосредоточения противника. В числе пораженных целей – объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие нужды ВСУ, производственные площадки и склады беспилотников, а также места размещения личного состава украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны заявил, что все службы тыла будут сосредоточены в одних руках под командованием командующего группировкой "Центр" Валерия Солодчука. Президент подчеркнул, что в современных условиях это боевая работа.

Также сообщалось, что взаимодействие с ОПК позволило повысить уровень оснащенности войск до 97%. В 2026 году для нужд армии было отгружено 2,5 миллиона тонн материальных средств, что гарантирует стабильное поддержание боеспособности подразделений.