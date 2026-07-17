Поставки беспилотников в ВС РФ увеличились вдвое по сравнению с 2025 годом

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Объем поставляемых в Вооруженные силы России БПЛА по сравнению с 2025 годом увеличился более чем в два раза. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко по итогам заседания коллегии ведомства, передает ТАСС.

Он отметил, что работа по оснащению воинских частей и подразделений войск беспилотных систем продолжается для успешного выполнения боевых задач в рамках СВО.

"Создана единая система подготовки, разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике", – сказал Криворучко и добавил, что за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тысяч специалистов.

Кроме того, уточнил замминистра, подготовлены подразделения, которые могут самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных и тактических направлениях.

Ранее в Кремле заявили, что РФ способна добиваться успехов в рамках спецоперации, не прибегая к использованию ядерного оружия. В качестве примера там привели недавнее взятие Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

При этом использование ядерного оружия Владимир Путин назвал исключительной мерой обеспечения безопасности страны.