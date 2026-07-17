Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 16:37

Политика

Поставки беспилотников в ВС РФ увеличились вдвое по сравнению с 2025 годом

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Объем поставляемых в Вооруженные силы России БПЛА по сравнению с 2025 годом увеличился более чем в два раза. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко по итогам заседания коллегии ведомства, передает ТАСС.

Он отметил, что работа по оснащению воинских частей и подразделений войск беспилотных систем продолжается для успешного выполнения боевых задач в рамках СВО.

"Создана единая система подготовки, разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике", – сказал Криворучко и добавил, что за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тысяч специалистов.

Кроме того, уточнил замминистра, подготовлены подразделения, которые могут самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных и тактических направлениях.

Ранее в Кремле заявили, что РФ способна добиваться успехов в рамках спецоперации, не прибегая к использованию ядерного оружия. В качестве примера там привели недавнее взятие Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

При этом использование ядерного оружия Владимир Путин назвал исключительной мерой обеспечения безопасности страны.

Операторы БПЛА рассказали, как совмещают службу и обучение в колледже

Читайте также


политика

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика