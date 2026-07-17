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17 июля, 16:35

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Mash: дочь Валерия Меладзе накопила за три года больше 100 штрафов за нарушения ПДД

Дочь Валерия Меладзе за три года получила более 100 штрафов за нарушения ПДД

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/meladzearina

Дочь российского певца Валерия Меладзе Арина с августа 2023 года накопила около 100 штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщил Mash в мессенджере MAX.

Общая сумма штрафов составляет 82 750 рублей. По предварительным данным, большинство нарушений связаны с превышением скорости и неоплатой парковки. Кроме того, за три года 23-летняя дочь 6 раз попадала в небольшие ДТП.

Один из штрафов за парковку остался неоплаченным с сентября 2025 года. Из-за этого дело дошло до мирового суда, где дочери Меладзе назначили наказание по административной статье и обязали выплатить сумму в двойном размере – 10 тысяч рублей.

В беседе с изданием дочь певца посмеялась и отказалась комментировать ситуацию. Девушка передвигается с 2021 года на автомобиле Mercedes-Benz GLA, который стоит примерно 3,5 миллиона рублей.

Ранее блогера Николая Василенко привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Ростове-на-Дону. Блогер опубликовал в соцсетях пост с видеозаписью, на которой видно, как он ехал на красном Ferrari по городской набережной.

По словам представителя МВД России Ирины Волк, движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам – это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона. Сотрудниками Госавтоинспекции водитель был привлечен к ответственности за нарушение правил расположения авто на проезжей части дороги.

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