Артист Безруков накопил штрафы ГИБДД на 21 тыс рублей

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Народный артист России Сергей Безруков накопил штрафы ГИБДД на более чем 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Как указано в документах, с 3 по 20 февраля на актера завели 21 исполнительное производство. Их возбудили по актам по делу об административном правонарушении, вынесенным с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами автофиксации нарушений ПДД в Москве и Московской области.

По состоянию на 24 февраля общая сумма долга Безрукова по штрафам ГИБДД составила 21 750 рублей.

Ранее суд назначил штраф в двукратном размере артисту Михаилу Боярскому за неоплату в срок другого взыскания. Его признали виновным в административном правонарушении. При этом конкретная сумма штрафа и причина первоначального взыскания не разглашались.