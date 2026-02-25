В Москве задержан пассажир такси с 40 свертками с мефедроном

Фото: 77.мвд.рф

На востоке Москвы был задержан пассажир такси с 40 свертками с мефедроном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Машина была остановлена сотрудниками ГИБДД на Главной аллее для проверки документов. Во время досмотра инспекторы заметили 28-летнего пассажира, который подозрительно себя вел и нервничал.

В результате правоохранители нашли у мужчины 40 свертков с мефедроном массой 85 граммов. Сотрудники полиции выяснили, что запрещенные вещества должны были быть в дальнейшем проданы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Злоумышленник арестован.

Ранее в Подмосковье был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и хранении оружия. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник выращивал наркосодержащие растения в своем доме в Домодедове.

В ходе осмотра его жилья и хозяйской постройки оперативники обнаружили в том числе 17 кустов с корневой системой, множество растительных веществ, расфасованных в 17 пакетов. Возбуждено уголовное дело по двумя статьям. Злоумышленник арестован.

