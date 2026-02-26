Форма поиска по сайту

26 февраля, 15:07

Соколы-сапсаны снова поселились под шпилем главного здания МГУ

Фото: 123RF.com/collins93

Соколы-сапсаны вернулись под шпиль главного здания МГУ после зимовки. Первую птицу заметили на 30-м этаже – на ее традиционном месте, сообщили в телеграм-канале университета.

Как пояснил директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин, пока рано говорить о кладке яиц – сроки каждый год меняются.

"Гнездовая ниша у них та же, выбирать не надо, и никакого гнезда они там не сооружают, так что, видимо, мы застали период ожидания, когда появится второй партнер. Ну а если он уже появился, сейчас идет подготовка к началу размножения", – рассказал Калякин.

По его словам, сама откладка яиц начинается позже. Гнездо у сапсанов обычно одно и то же. Пары у этих птиц, как правило, сохраняются, но если один партнер исчезает, его заменяет новый, хотя гнездо при этом может остаться.

Ранее сообщалось, что синицы одними из первых откликаются на прибавление светового дня. Эти птицы начинают петь активнее с приходом весны. Первыми в весенний репертуар включаются самцы.

животныегород

