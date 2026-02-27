Ariana News: силы Афганистана нанесли удар по "ядерному объекту" в Пакистане

Фото: 123RF.com/pavelmuravev

Вооруженные силы Афганистана ударили по "ядерному объекту" в Пакистане, а также по военной базе в населенном пункте Какол в районе города Абботтабад, сообщил телеканал Ariana News.

По данным СМИ, сотни погибших и раненых доставлены в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде. Уточняется, что в Каколе находится Пакистанская военная академия.

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными начались 26 февраля сразу в шести приграничных провинциях. Бои также велись вблизи границы Дюранда, которую Кабул официально не признает.

Пакистанская авиация ударила по военным объектам и бойцам противника в трех городах. В ответ афганские вооруженные силы начали контрнаступление в восточных провинциях. Уточнялось, что солдаты уничтожили 15 пакистанских пограничных постов и захватили 8 позиций в провинциях Нангархар и Кунар.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, в свою очередь, заявил, что терпение Исламабада исчерпано, и теперь началась открытая война с Афганистаном. Кроме того, он обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства.