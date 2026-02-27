Луна потемнеет во время затмения 3 марта

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

Во время полного лунного затмения, которое прогнозируется 3 марта, Луна потемнеет и может приобрести красноватый оттенок, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В частности, в период с 12:51 до 16:19 Луна пройдет через тень Земли. Полное затмение начнется в 14:05, а фаза, когда спутник потемнеет максимально, наступит в 14:35. В этот момент диск может приобрести красноватый оттенок.

Как пояснили ученые, степень потемнения и цвет зависят от состояния атмосферы и других факторов. Луна может стать едва заметной или оставаться хорошо видимой даже в полной фазе.

В России затмение полностью увидят в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В Центральной Сибири Луна взойдет уже в процессе затмения, а жители Западной Сибири смогут наблюдать только его завершение.

Явление также будет доступно для наблюдения в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, на всей территории Азии, Австралии, Северной и Южной Америк, в Арктике и Антарктике.

Ранее астролог Татьяна Ермолина рассказала, что во время лунного затмения будет легко поддаться обману или подвести других. В частности, серьезные преобразования в это время могут произойти в жизни Дев и Рыб. Представители этих знаков должны быть очень сдержанными в решениях и разумными в отношениях с окружающими.