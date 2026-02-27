Почти половина опрошенных россиян на удаленке отвлекаются на быт

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Почти половина россиян (46%) заявили, что при работе удаленно их отвлекают домашние дела, в том числе готовка, уборка и время с детьми. Такие данные показал опрос среди более чем 1 тысячи респондентов, имеющийся в распоряжении "Газеты.ру".

Еще 28% участников исследования отметили, что тратят много времени на задачи с низкой значимостью – мелкие поручения, отчетность и обсуждения, которые не влияют на результат. Около 16% указали планирование задач как фактор отвлечения, а 15% заявили, что нередко переключаются между задачами, платформами или инструментами.

По словам экспертов, главная причина снижения продуктивности на удаленке заключается не в дисциплине сотрудников, а в хаосе в рабочих процессах. Четкое распределение приоритетов, фиксация требований к задачам и сокращение количества согласований помогут уменьшить потери времени и повысить эффективность работы.

