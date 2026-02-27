Прокуратура контролирует установление обстоятельств взрыва на юго-западе Москвы

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств взрыва, который произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту инцидента, а также ликвидация последствий и соблюдение жилищных прав граждан находятся на контроле в надзорном ведомстве.

Следственный комитет также организовал проверку по факту произошедшего. Следователи и криминалисты осмотрят место происшествия. Также в СК проверяется информация о проведении ремонтных работ в пострадавшей квартире.

Взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного дома по улице Кадырова 27 февраля. В результате инцидента пострадали два человека. В самой квартире были выбиты окна и деформирована внешняя стена.

Позже выяснилось, что в квартире взорвался газовый баллон, применявшийся при монтаже натяжных потолков. Из здания эвакуировали 150 человек. Людей временно разместили в ближайшей школе.