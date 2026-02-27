В жилом доме в подмосковной Икше произошел взрыв газа и пожар

Фото: 50.mchs.gov.ru

В двухэтажном жилом доме в подмосковной Икше произошел хлопок газа, за которым последовал пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Московской области.

Загорелась трехкомнатная квартира на втором этаже дома и кровля по всей площади. В квартире также произошло обрушение перегородок и перекрытий.

"Из соседней квартиры выпрыгнули в окно мужчина и ребенок 10 лет, переданы бригаде медиков. Третий пострадавший с ожогами госпитализирован", – говорится в сообщении.

При этом в самой загоревшейся квартире, предварительно, никого не было.

Спустя время пожарным удалось локализовать огонь на площади 560 квадратных метров. Были эвакуированы 26 человек, 4 человека спасено. Для них организовали пункт временного размещения в Икшинской средней общеобразовательной школе.

Ранее на Дубравной улице в Митине загорелся ангар. Предварительно, внутри здания находились газовые баллоны. СМИ сообщали, что огонь успел распространиться на площади 420 квадратных метров. Также произошло обрушение конструкций. В результате случившегося никто не пострадал.