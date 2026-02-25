Фото: Агентство "Москва"

Открытое горение в ангаре на северо-западе Москвы ликвидировано. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

В результате случившегося никто не пострадал.

Ангар воспламенился на Дубравной улице в Митине вечером 25 февраля. Предварительно, внутри здания находились газовые баллоны.

СМИ сообщали, что огонь успел распространиться на площади 420 квадратных метров. Также произошло обрушение конструкций. Однако спустя время пожар удалось локализовать.

