Врач Тумашевич предупредил об опасности использования электрических зубных щеток

Стоматолог назвал опасные ошибки в использовании электрических зубных щеток

Фото: 123RF.com/dmitryi

Неправильное использование электрической зубной щетки может стать причиной кровоточивости десен и повреждения пломб. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Артур Тумашевич.

По его мнению, в целом такие устройства могут быть оптимальным решением для эффективной гигиены полости рта.

"Многие не совершают правильные вычищающие движения при использовании мануальной зубной щетки. В итоге скапливается налет, затем присоединяются микробные бляшки и возникает воспаление. Электрический вариант все делает за человека, так как запрограммирован на нужные манипуляции", – пояснил эксперт.

Опасность заключается в том, что некоторые пытаются пользоваться электрической щеткой как мануальной: давят на нее, достаточно резко перемещают по ротовой полости. Делать этого категорически нельзя, считает врач.

Электрическая зубная щетка требует исключительно плавного пассивного движения по зубам с медленным перемещением и без давления. В противном случае чистка становится агрессивной и может привести к повреждению имеющихся пломб или даже их выпадению.
Артур Тумашевич
врач-стоматолог

К тому же при такой чистке легко травмировать десны, вызвать их кровоточивость или усугубить уже имеющиеся на них воспаления, предупредил стоматолог.

"При правильных манипуляциях противопоказаний для использования электрической зубной щетки нет. Она подойдет и тем, у кого установлены импланты или брекеты, а также имеются клиновидные дефекты", – отметил Тумашевич.

Лучшим вариантом будет заранее обратиться к стоматологу, который научит максимально эффективно и безопасно пользоваться электрической щеткой конкретному пациенту, учитывая индивидуальные особенности, подчеркнул эксперт.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко посоветовал снижать частоту потребления сладкого, чтобы избежать развития кариеса. Можно, например, употреблять такие продукты только во время завтрака, обеда и ужина, но не делать этого в перерывах между приемами пищи.

