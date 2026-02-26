Захарова опровергла сообщения о переговорах с США по новому ядерному договору

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла появившуюся информацию о якобы проходящих в Женеве российско-американских переговорах по новому договору о ядерных вооружениях.

В ходе брифинга она назвала такие сообщения дезинформацией и фейками.

"Оставлю на ваш суд вопрос о том, идет ли речь в данном случае о преднамеренном передергивании, или данная вся история возникла в результате прохождения первичных сведений через призму восприятия того или иного журналиста", – заявила она.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция готовят к передаче Украине ядерное оружие. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий.

По данным ведомства, эти страны приняли такое решение, так как понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.

В Госдуме, в свою очередь, приняли проект обращения к парламентам Великобритании, Франции, Европарламенту и ООН с призывом предотвратить возможный ядерный конфликт и расследовать информацию о планах передачи Украине ядерного оружия.

В документе подчеркивается, что появление ядерного оружия у Киева способно поставить человечество на грань ядерной катастрофы и привести к "эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе".