МИД: Украина использует отравляющие вещества против ВС РФ и мирных граждан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские солдаты применяют отравляющие вещества против российских бойцов и мирных граждан. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически используют отравляющие вещества в зоне СВО в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

По словам Логвинова, все случаи фиксируются и документируются компетентными органами России, после чего данные отправляются в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), ООН, а также доводятся до сведения мирового сообщества.

Представитель МИД отметил, что из-за действий украинских войск повышаются риски попадания отравляющих веществ в руки террористических и криминальных структур.

"Не раз находили подтверждение факты тесного взаимодействия киевского режима с террористическими группировками на Ближнем Востоке и в Африке. Это лишний раз демонстрирует, что риски попадания отравляющих веществ с Украины в руки криминальных или террористических структур высоки", – цитирует Логвинова ТАСС.

Он добавил, что данная проблема вызывает серьезное беспокойство на профильных площадках.

В июле прошлого года российская сторона выявила случаи применения Украиной токсичных химикатов. Постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин обвинил Киев в массовом производстве соответствующего оружия.

В российском Минобороны сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) смоделировала взрыв "грязной бомбы". Процессом ввоза отработанного ядерного топлива в страну для создания бомбы и ее дальнейшего использования "под чужим флагом" руководил экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак.