12 декабря, 13:06

Политика

Минобороны сообщило о моделировании Украиной взрыва "грязной бомбы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Служба безопасности Украины (СБУ) смоделировала взрыв "грязной бомбы". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Алексея Ртищева.

"Одно из направлений подготовки (представителей СБУ. – Прим. ред.) моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей", – сказал Ртищев.

Он уточнил, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак руководил процессом ввоза отработанного ядерного топлива на Украину для создания "грязной бомбы" и ее дальнейшего использования "под чужим флагом". Маршруты поставок проходили через Польшу и Румынию.

При этом в случае радиационной аварии на Украине будут заражены значительная часть страны и Европа. Ртищев отверг заявление украинской службы по ЧС о том, что в случае гипотетической катастрофы заражение затронет только российские территории.

