Минобороны заявило о применении ВСУ запрещенного хлорпикрина в ДНР и ЛНР

Фото: ТАСС/Анастасия Зубкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют запрещенный хлорпикрин в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Он пояснил, что тайники со взрывными устройствами, содержащими боевое отравляющее вещество, были обнаружены на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области.

"ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом "Си-Эс" американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона", – сказал Ртищев.

Генерал-майор также указал, что попытки проведения подобных диверсий были предотвращены в ноябре 2025 года. Российских военнослужащих и должностных лиц администрации новых регионов планировали отравить с помощью напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата.

В результате был задержан один из исполнителей, который дал признательные показания.

В ноябре пробирки с боевым отравляющим веществом и емкости с бензином были найдены в тайнике под Красноармейском в ДНР. В частности, в блиндаже украинских боевиков находился схрон с самодельными боеприпасами для БПЛА, содержащими отравляющие вещества. Там также нашли пробирки с хлорпикрином.

По данным следствия, приказы на изготовление и применение химоружия против российских военных отдавал командир 108-го штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Филимонов.