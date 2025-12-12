Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 10:47

Политика

Минобороны заявило о применении ВСУ запрещенного хлорпикрина в ДНР и ЛНР

Фото: ТАСС/Анастасия Зубкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют запрещенный хлорпикрин в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Он пояснил, что тайники со взрывными устройствами, содержащими боевое отравляющее вещество, были обнаружены на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области.

"ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом "Си-Эс" американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона", – сказал Ртищев.

Генерал-майор также указал, что попытки проведения подобных диверсий были предотвращены в ноябре 2025 года. Российских военнослужащих и должностных лиц администрации новых регионов планировали отравить с помощью напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата.

В результате был задержан один из исполнителей, который дал признательные показания.

В ноябре пробирки с боевым отравляющим веществом и емкости с бензином были найдены в тайнике под Красноармейском в ДНР. В частности, в блиндаже украинских боевиков находился схрон с самодельными боеприпасами для БПЛА, содержащими отравляющие вещества. Там также нашли пробирки с хлорпикрином.

По данным следствия, приказы на изготовление и применение химоружия против российских военных отдавал командир 108-го штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Филимонов.

Минобороны сообщило о 500 случаях применения химоружия Киевом

Читайте также


политика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика