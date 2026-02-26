Сергей Собянин сообщил об уже пяти сбитых БПЛА, направлявшихся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два беспилотника уничтожены в четверг, 26 февраля, на подлете к Москве. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три БПЛА, которые направлялись к столице. Таким образом, их общее число достигло пяти.

На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб, добавил мэр.

На фоне атак для обеспечения безопасности полетов в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

