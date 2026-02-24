Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла удары по объектам энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам хранения их БПЛА, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, войска также поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Вместе с тем поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 154 районах.

Ранее СМИ писали, что ВСУ к апрелю могут перестать функционировать из-за отсутствия финансирования со стороны властей страны.

По данным журналистов, ухудшение отношений Киева и Будапешта может лишить Украину финансовой помощи со стороны Европы. В таком случае украинские власти не смогут поддерживать армию и "просто обанкротятся".

