Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при малом превышении дохода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многодетные семьи в России смогут получать повторное ежемесячное пособие, если их среднедушевой доход будет превышать величину прожиточного минимума менее чем на 10%. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, передает RT.

Оно было дано правительству страны по итогам совещания президента с членами кабмина, прошедшего 21 января.

Вместе с тем российский лидер поручил подготовить предложения по изменению условий "Семейной ипотеки". Речь идет о возможности покупки жилья в многоквартирных домах старше 20 лет для многодетных семей в городах с низким объемом строительства.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до того момента, пока ему не исполнится 3 года. Также правительству предстоит представить предложения по совершенствованию мер социальной поддержки семей с детьми.

