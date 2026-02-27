Форма поиска по сайту

27 февраля, 11:15

Общество

Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при малом превышении дохода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многодетные семьи в России смогут получать повторное ежемесячное пособие, если их среднедушевой доход будет превышать величину прожиточного минимума менее чем на 10%. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, передает RT.

Оно было дано правительству страны по итогам совещания президента с членами кабмина, прошедшего 21 января.

Вместе с тем российский лидер поручил подготовить предложения по изменению условий "Семейной ипотеки". Речь идет о возможности покупки жилья в многоквартирных домах старше 20 лет для многодетных семей в городах с низким объемом строительства.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до того момента, пока ему не исполнится 3 года. Также правительству предстоит представить предложения по совершенствованию мер социальной поддержки семей с детьми.

В России многодетные матери смогут оформить пенсию раньше установленного возраста

