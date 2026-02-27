27 февраля, 11:15Общество
Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при малом превышении дохода
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Многодетные семьи в России смогут получать повторное ежемесячное пособие, если их среднедушевой доход будет превышать величину прожиточного минимума менее чем на 10%. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, передает RT.
Оно было дано правительству страны по итогам совещания президента с членами кабмина, прошедшего 21 января.
Вместе с тем российский лидер поручил подготовить предложения по изменению условий "Семейной ипотеки". Речь идет о возможности покупки жилья в многоквартирных домах старше 20 лет для многодетных семей в городах с низким объемом строительства.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до того момента, пока ему не исполнится 3 года. Также правительству предстоит представить предложения по совершенствованию мер социальной поддержки семей с детьми.
В России многодетные матери смогут оформить пенсию раньше установленного возраста