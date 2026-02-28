Пожар на НПЗ в станице Новоминской на Кубани полностью ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в станице Новоминской на Кубани, потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 03:52 пожар удалось локализовать, в 06:06 – потушить открытое горение, а в 06:51 – полностью ликвидировать возгорание.

Возгорание произошло на кубанском НПЗ в ночь на 28 февраля из-за падения обломков БПЛА в станице Новоминской. В результате произошедшего никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Предварительно, горел один из резервуаров и прилегающая к нему территория. В ликвидации пожара было задействовано 39 человек и 13 единиц техники.

