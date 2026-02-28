ВС РФ освободили 2 населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России освободила 2 населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны украинских военных и установили контроль в селе Горькое. В свою очередь, подразделения группировки "Север" освободили село Нескучное.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также ее военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры.

Операция прошла в ночь на 26 февраля в ответ на атаки украинских военнослужащих по российским объектам гражданской инфраструктуры. Для удара бойцы РФ использовали высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА.