Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также по местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщило RT со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы применялись оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Графское в Харьковской области. Уточнялось, что контроль над селом установили подразделения группировки "Север" в результате активных и решительных действий.