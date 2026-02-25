25 февраля, 13:19Политика
Российские войска нанесли удар по используемым ВСУ объектам ТЭК Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также по местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщило RT со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы применялись оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Графское в Харьковской области. Уточнялось, что контроль над селом установили подразделения группировки "Север" в результате активных и решительных действий.
