25 февраля, 17:43

Общество
Депприроды Москвы: синицы начинают петь громче с приходом весны

Москвичам рассказали, когда можно услышать пение синиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Синицы начинают петь активнее с приходом весны – эти птицы одними из первых откликаются на прибавление светового дня, сообщила пресс-служба Депприроды Москвы.

В департаменте отметили, что первыми включаются в весенний репертуар самцы. Так они привлекают самок и обозначают границы своей территории. Их трели уже заметно отличаются от коротких зимних сигналов: теперь они звучат ритмичнее, протяжнее и увереннее.

В ближайшее время у больших синиц, московок, лазоревок, пухляков и длиннохвостых синиц начнется сезон гнездования – пары приступят к строительству гнезд.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером зимнего этапа Всероссийской акции "Воробьи на кустах". Участники выявили в столице около 31 тысячи птиц. Уточнялось, что в целом по России насчитывается 312 324 птицы. Акция проходит ежегодно зимой.

