26 февраля, 21:30

Происшествия

Пропавшую в Смоленске девочку нашли в квартире с 43-летним мужчиной

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пропавшая в Смоленске 9-летняя девочка была найдена в квартире одного из домов на территории Заднепровского района с 43-летним мужчиной, сообщила в своем канале в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как добавил источник в полиции в беседе с ТАСС, жилое помещение, где нашли ребенка, находится в 300 метрах от дома, в котором живет семья девочки.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное. В скором времени ее передадут родителям, добавили в силовых структурах региона. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вместе с тем из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, следует, что подозреваемый в 2021 году был приговорен к трем годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере.

Ребенок исчез в Смоленске после того, как утром 24 февраля вышел на прогулку с собакой. С собой девочка не взяла ни телефон, ни ключи. В связи с тем, что она не вернулась домой, были организованы поиски. Изначально их проводили лишь в Заднепровском районе, но после участок был расширен за пределы города.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено дело. Появлялась информация о возможном похищении девочки. В частности, местные жители заявляли, что в подъезд дома, где живет семья пропавшей, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на машине.

26 февраля девочку нашли живой. В поисковых мероприятиях были задействованы более 200 человек, в том числе местный отряд "Сальвар" и поисково-спасательная группа "ЛизаАлерт".

По подозрению в похищении ребенка был задержан местный житель. Как сообщили СМИ, он отказался от дачи показаний и потребовал предоставить ему адвоката.

происшествиярегионы

