Трамп заявил о возможности "дружеского захвата" Кубы

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома заявил о возможности "дружеского захвата" Кубы. Об этом 27 февраля сообщил ТАСС.

По словам американского лидера, кубинские власти ведут диалог с Вашингтоном на фоне серьезных экономических трудностей.

Он отметил, что у Гаваны "нет денег" и добавил, что стороны сейчас общаются, и, возможно, США смогут "по-дружески установить контроль над Кубой".

Ранее катер под американским флагом был замечен в водах Кубы. Он открыл огонь по кубинским пограничникам, в результате чего ранения получил командир пограничного патруля. Утверждалось, что ответным огнем были убиты четверо американцев и ранены еще шестеро.

В США потребовали немедленного расследования инцидента. Конгрессмен Карлос Хименес выразил серьезную озабоченность по поводу применения силы против людей на судне.

Со своей стороны, МВД Кубы заявило о готовности защищать свои территориальные воды. Кубинские службы продолжают расследование инцидента.