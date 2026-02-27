Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 22:20

Политика

Трамп заявил о возможности "дружеского захвата" Кубы

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома заявил о возможности "дружеского захвата" Кубы. Об этом 27 февраля сообщил ТАСС.

По словам американского лидера, кубинские власти ведут диалог с Вашингтоном на фоне серьезных экономических трудностей.

Он отметил, что у Гаваны "нет денег" и добавил, что стороны сейчас общаются, и, возможно, США смогут "по-дружески установить контроль над Кубой".

Ранее катер под американским флагом был замечен в водах Кубы. Он открыл огонь по кубинским пограничникам, в результате чего ранения получил командир пограничного патруля. Утверждалось, что ответным огнем были убиты четверо американцев и ранены еще шестеро.

В США потребовали немедленного расследования инцидента. Конгрессмен Карлос Хименес выразил серьезную озабоченность по поводу применения силы против людей на судне.

Со своей стороны, МВД Кубы заявило о готовности защищать свои территориальные воды. Кубинские службы продолжают расследование инцидента.

Трамп нацелился захватить Кубу и Мексику

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика