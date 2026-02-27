Трамп заявил о возможной отмене санкций против России при сделке по Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы обеспечить постепенную отмену санкций против России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в Техас.

Как передает ТАСС слова американского лидера, он стремится к снятию ограничений и расширению торгово-экономических связей между Москвой и Вашингтоном. При этом Трамп подчеркнул, что добивается скорейшего завершения конфликта на Украине.

Он также сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным и хотел бы видеть окончание украинского конфликта, не уточнив, идет ли речь о новом контакте на высшем уровне.

Ранее Великобритания расширила на 297 позиций санкционный список в отношении России. Всего в него вошли 240 компаний, 7 физических лиц и 50 судов. В том числе санкции введены против 9 российских банков.

Кроме того, глава МИД Канады Анита Ананд анонсировала дополнительные санкции против России, которые преимущественно затрагивают энергетическую отрасль. Она напомнила, что ранее было введено свыше 4 тысяч санкций против физических и юридических лиц. Теперь речь идет о еще 51 новом ограничении.