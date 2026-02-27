Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 22:30

Политика

Трамп заявил о возможной отмене санкций против России при сделке по Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы обеспечить постепенную отмену санкций против России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в Техас.

Как передает ТАСС слова американского лидера, он стремится к снятию ограничений и расширению торгово-экономических связей между Москвой и Вашингтоном. При этом Трамп подчеркнул, что добивается скорейшего завершения конфликта на Украине.

Он также сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным и хотел бы видеть окончание украинского конфликта, не уточнив, идет ли речь о новом контакте на высшем уровне.

Ранее Великобритания расширила на 297 позиций санкционный список в отношении России. Всего в него вошли 240 компаний, 7 физических лиц и 50 судов. В том числе санкции введены против 9 российских банков.

Кроме того, глава МИД Канады Анита Ананд анонсировала дополнительные санкции против России, которые преимущественно затрагивают энергетическую отрасль. Она напомнила, что ранее было введено свыше 4 тысяч санкций против физических и юридических лиц. Теперь речь идет о еще 51 новом ограничении.

Читайте также


политика

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика