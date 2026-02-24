Форма поиска по сайту

24 февраля, 18:05

Политика

Канада расширила антироссийские санкции

Фото: depositphotos/selensergen

Глава МИД Канады Анита Ананд перед заседанием правительства анонсировала дополнительные санкции против РФ, которые преимущественно затрагивают энергетическую отрасль. Ее слова передает РИА Новости.

Ананд напомнила, что ранее было введено свыше 4 тысяч санкций против физических и юридических лиц из РФ. Теперь речь идет о еще 51 новом ограничении, направленном против конкретных лиц и организаций.

Министр уточнила, что ограничительные меры, вводимые против РФ, связаны с продолжающимся конфликтом на Украине, в котором Канада поддерживает украинскую сторону.

Ранее Россия закрыла на постоянной основе въезд для 28 граждан Канады, деятельность которых направлена на продвижение неонацистской идеологии. Такое решение было принято в ответ на объявлявшиеся ранее Оттавой "неправомерные антироссийские ограничения".

В МИД РФ указали, что граждане, которых коснулись ограничения, пытаются упрочить связь Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине. Ведомство добавило, что Москва выступает против любых проявлений экстремизма и будет продолжать принимать меры по защите государственных интересов.

Сюжет: Санкции
политика

