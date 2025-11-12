Посольство РФ сравнило санкции Канады с противомоскитной сеткой на подлодке

Фото: 123RF.com/alekstaurus

Новые антироссийские санкции со стороны Канады столь же эффективны, как противомоскитная сетка на подводной лодке. Так высказалось российское посольство на своей странице в соцсети X.

Дипломаты подчеркнули, что Оттава пребывает "в блаженном неведении" касательно эффективности санкций, так как за пределами Канады их никто не замечает. В посольстве предположили, что так страна старается произвести впечатление на министров иностранных дел G7, которые проводят совещание в канадском Онтарио.

"Хотя они, вероятно, посмеиваются себе в рукав", – подчеркивается в заявлении.

О новых рестрикциях в отношении РФ стало известно 12 ноября. Ограничения со стороны канадских властей коснулись 13 физических и 11 юридических лиц. В санкционный перечень вошли структуры, якобы связанные с производством беспилотных аппаратов.

В их числе 161-й центр подготовки специалистов особого назначения, 85-й главный центр специальной службы ГУ Генштаба ГРУ, завод по производству сжиженного природного газа и морской СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", а также киргизский "Капитал Банк Центральной Азии".

