11 декабря, 10:25

Наука

Ученые Владивостока нашли морскую молекулу, способную подавлять сепсис

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В морской бактерии нашли вещество, которое снижает воспаление и может стать основой новых лекарств против сепсиса, рассказали РИА Новости исследователи Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН.

Специалистам удалось выделить из морской бактерии Kangiella japonica молекулу липоолигосахарид, которая обладает выраженным противовоспалительным эффектом.

В институте пояснили, что эта молекула действует противоположно токсичным соединениям, которые обычно содержатся в болезнетворных микробах. Вместо запуска агрессивного иммунного ответа она работает как природный "тормоз" иммунной системы.

По словам исследователей, обычные бактериальные липоолигосахариды способны спровоцировать тяжелое воспаление, нередко приводящее к септическому шоку – состоянию, опасному для жизни. Однако вещество, полученное из K. japonica, практически не вызывает иммунной реакции, может нейтрализовать действие токсинов, снижает выработку воспалительных сигналов и защищает клетки от разрушения.

Сепсис и септический шок, как считают в институте, остаются одной из главных причин смертности в реанимационных отделениях, а существующие методы терапии не всегда дают ожидаемый результат.

Ученые добавили, что дальнейшее изучение этой морской молекулы может привести к созданию новых препаратов, которые одновременно воздействуют на инфекцию и предотвращают чрезмерную иммунную реакцию.

Ранее исследователи из SAHMRI обнаружили новый тип стволовых клеток – EndoMac. Этот вид может превращаться в эндотелиальные клетки, формирующие сосуды, и макрофаги, отвечающие за защиту и восстановление тканей.

Клетки активируются при повреждениях или нарушении кровотока и способствуют быстрому заживлению. Ученые считают, что EndoMac обладают большим потенциалом для регенерации тканей, например при диабете, и при этом почти не распознаются иммунной системой, что снижает риск отторжения.

