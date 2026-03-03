Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива

Фото: depositphotos/Shebeko

Около 3,9 тысячи российских туристов были эвакуированы из стран Персидского залива за первые 2 дня работы вывозных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что 2 марта регион покинули 1,1 тысячи человек. Основной поток пришелся на 3 марта – рейсами воспользовались еще 2,8 тысячи пассажиров.

Израиль и США начали полномасштабную военную кампанию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика нанесла прицельные удары по израильской территории, а также по американским объектам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи обострением конфликта МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Ведомство также попросило граждан, находящихся в этих странах, принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения опасных районов и выполнять указания местных властей.