Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 23:18

Туризм

Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива

Фото: depositphotos/Shebeko

Около 3,9 тысячи российских туристов были эвакуированы из стран Персидского залива за первые 2 дня работы вывозных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что 2 марта регион покинули 1,1 тысячи человек. Основной поток пришелся на 3 марта – рейсами воспользовались еще 2,8 тысячи пассажиров.

Израиль и США начали полномасштабную военную кампанию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика нанесла прицельные удары по израильской территории, а также по американским объектам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи обострением конфликта МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Ведомство также попросило граждан, находящихся в этих странах, принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения опасных районов и выполнять указания местных властей.

Читайте также


туризмобщество

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика