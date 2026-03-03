Пожар произошел в Бутове

Видео: Москва 24

Пожар произошел на юго-западе Москвы. Об этом сообщило столичное управление МЧС.

В ведомстве отметили, что возгорание случилось в частном деревянном доме на Новобутовской улице. В настоящее время на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. МЧС уточняет дальнейшую информацию.

В оперативных службах заявили ТАСС, что кроме дома, горят строительные бытовки. Площадь пожара составляет 60 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в подмосковной Икше произошел хлопок газа, за которым последовал пожар. Из-за взрыва обрушились перегородки и перекрытия. В результате ЧП несколько людей пострадали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.