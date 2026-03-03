Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Архангельской области

Фото: vk.com/agps29

Пассажирский автобус № 108, который следовал в Архангельск, опрокинулся в кювет на автодороге 11А-004 у деревни Хорьково в Приморском округе. В результате пострадал один пассажир, сообщила пресс-служба регионального Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты (ГПС и ГЗ).

По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением на повороте, после чего автобус занесло. Он задел дорожную бровку и завалился на бок.

На место ЧП направился пожарный расчет Агентства ГПС и ГЗ. К моменту прибытия специалистов все находившиеся в салоне автобуса выбрались из него самостоятельно. Специалисты отключили аккумуляторную батарею для предотвращения пожара и оказали помощь пострадавшему.

Всего в момент ДТП в салоне автобуса находились 16 человек, в том числе водитель и кондуктор. Травмы получил получил 58-летний мужчина. Его доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

